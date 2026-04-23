Rueda defiende su plan de bajas laborales para que el «sistema funcione mejor»

2 minutos

Pekín, 23 abr (EFE).- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aclaró este jueves en Pekín que el plan de bajas laborales que ha presentado a principios de mes «no es un endurecimiento», sino que su objetivo es «conseguir que el sistema funcione lo mejor posible».

Rueda, que se encuentra en la primera jornada de un viaje a China que se alargará hasta el sábado, aseguró que esta iniciativa trata de reforzar las garantías a aquel que tiene derecho a la baja, pero sin que se den ausencias indebidas.

El jefe del Ejecutivo gallego incidió en que este comportamiento, aparte de afectar a la productividad y a la economía, perjudica a los compañeros, que muchas veces tienen que cubrir esa ausencia.

«Todo aquel que por enfermedad o cualquier situación tenga derecho a una baja se le garantiza, pero lo que queremos es evitar duraciones innecesarias de bajas y que esté de baja quien no deba estarlo», expresó.

Rueda avanzó hace apenas dos semanas, con motivo de la celebración del debate anual de política general, un endurecimiento del control de las incapacidades temporales en Galicia con la creación de nuevas unidades especializadas de inspección; además de otorgar a las mutuas un papel preponderante en la supervisión de estos procesos.

La medida ha sido contestada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que advirtió que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional si la Xunta crea un organismo autonómico para controlar posibles fraudes en las bajas laborales, así como por sindicatos. EFE

imh/aa/ah

(foto) (video)