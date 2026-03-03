Rueda desmiente presiones para cancelar la reunión de Pontón con comisario europeo

1 minuto

Bruselas, 3 mar (EFE).- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, desmintió este martes que haya ejercido presiones a la Comisión Europea para cancelar un encuentro previsto entre la líder del BNG, Ana Pontón, y el comisario de Agricultura, Christophe Hansen.

«No ha habido ninguna presión», dijo Rueda al ser preguntado por los medios sobre la acusación formulada hoy por Pontón.

«Si tenía una reunión fijada o no, no lo sé, y tampoco si ha tenido una cancelación», dijo el presidente gallego, tras mantener él mismo un encuentro con ese comisario europeo en Bruselas, en el que abordó la Política Agraria Común y la aplicación provisional del acuerdo comercial UE-Mercosur.

«Yo comprendo que la señora Pontón no entienda mucho de las cosas que pasan en Galicia. ¿Cómo va a entender cómo funciona Europa? Lo lamento muchísimo y yo tengo bastante más respeto por las instituciones europeas», dijo Rueda.

En un comunicado, el BNG afirmó que la presión del Partido Popular y del gobierno de Rueda hizo que el encuentro previsto no se celebre pese a que, según asegura la formación, «estaba cerrado y confirmado desde el pasado 13 de febrero».

Con todo, la líder del BNG mantiene su viaje a Bruselas y tiene previsto una serie de encuentros de trabajo con eurodiputados de los grupos políticos de la izquierda. EFE

ahg/psh

(vídeo)