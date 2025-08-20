Rumanía envía a España 51 bomberos para ayudar a extinguir incendios

2 minutos

Bucarest, 20 ago (EFE).- El Gobierno de Rumanía anunció este miércoles el envío a España de un equipo de 51 bomberos para ayudar en las tareas de extinción de incendios.

En un comunicado, el Ministerio del Interior rumano precisa que los 51 expertos de la Inspección General de Situaciones de Emergencia partirán mañana, 21 de agosto, a bordo de un avión C-130 Hércules de las Fuerzas Aéreas de ese país.

Inicialmente, el equipo había planificado llevar a cabo su misión en Cáceres, pero, a solicitud de las autoridades españolas y debido a «la dinámica de la situación sobre el terreno», tiene previsto ahora dirigirse a la provincia de Ourense, indica la nota.

«Cabe destacar que la situación sobre el terreno es dinámica y que es posible que se produzcan otros cambios», agrega.

Bucarest responde así a la reciente solicitud de ayuda externa del Gobierno de España, tramitada a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil de la Unión Europea (UE), para combatir los numerosos incendios forestales que azotan al país.

«Con esta misión, Rumanía reafirma su solidaridad y compromiso de apoyar a los Estados miembros de la Unión Europea en la gestión de emergencias a gran escala», señala el comunicado.

En España, en lo que va de 2025, se han quemado 391.581 hectáreas en 230 incendios detectados en varios puntos del país, según datos actualizados este miércoles por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Con esa última estimación, España se acerca a las 400.000 hectáreas arrasadas en plena ola de incendios forestales, la más grave del siglo, que no da tregua en gran parte del territorio, en especial en las regiones de Castilla y León, Galicia y Extremadura. EFE

asp/wr/acm