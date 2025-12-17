Rusia, «profundamente preocupada» por declaraciones beligerantes de EE.UU. sobre Venezuela

2 minutos

Moscú, 17 dic (EFE).- Rusia expresó este miércoles su honda preocupación por las declaraciones «beligerantes» de Estados Unidos sobre Venezuela, y acusó a los líderes europeos de «guardar silencio» ante el anuncio de «bloqueo naval» estadounidense contra el país latinoamericano.

«Estamos profundamente preocupados por las acciones de la Armada de los Estados Unidos. Las declaraciones generalmente beligerantes del Pentágono sugieren que, además de las acciones ilegales de hundir buques civiles sin juicio previo en el Caribe, también están planeando una operación terrestre», dijo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo iraní, Abás Araqchí.

Según el diplomático ruso, las acciones de Washington en el Caribe «las desaprueban prácticamente todos los países, salvo los europeos».

El comportamiento de estos últimos, según Lavrov, está relacionado con su deseo de «guardar el silencio» para conseguir su objetivo principal, que consiste en «persuadir a la administración de Donald Trump para que siga la vía europea en el asunto ucraniano».

Este martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela «está rodeada» por «la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica» y que la conmoción será como nunca antes hasta que «devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente» a EE.UU.

Trump anunció de esta forma el «bloqueo total» contra los petroleros que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas internacionales del Caribe que supuestamente tenía como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.

Moscú ha negado hasta ahora las informaciones de que Caracas haya solicitado oficialmente ayuda militar a Rusia ante la escalada de las tensiones con Estados Unidos, sean misiles, aviones o baterías antiaéreas.

El Ministerio de Exteriores ruso se ha limitado a defender la legitimidad de Nicolás Maduro, mientras que el Kremlin ha pedido a Washington no desestabilizar la situación en la región del Caribe.

Además, ambas cámaras del Parlamento ruso han instado a la comunidad internacional a condenar en una declaración las «acciones agresivas» de EE.UU. hacia Caracas. EFE

mos/llb

(foto)