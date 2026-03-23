Rusia acusa a Europa de «perseguir disidentes» para proteger a Ucrania

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Naciones Unidas, 23 mar (EFE).- El representante de Rusia ante las Naciones Unidas (ONU), Vasili Nebenzia, acusó este lunes a los países europeos de «perseguir a disidentes» para proteger a Ucrania en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la guerra entre Kiev y Moscú, más de cuatro años después de su inicio.

Nebenzia aseguró que varias capitales europeas «hacen la vista gorda» ante los ataques ucranianos contra el territorio ruso mientras intentan silenciar toda narrativa opuesta a la de la Unión Europea (UE).

«No es más que intimidación. Son tácticas de miedo. La persecución de los disidentes se ha convertido en moneda corriente en Europa, mientras que la libertad de expresión y la presunción de inocencia son ahora palabras vacías; al mismo tiempo, los ataques terroristas de Kiev no están remitiendo», declaró el embajador ruso ante la ONU.

El diplomático mencionó a un grupo de blogueros de algunos países europeos que, según dijo, han sido víctima de investigaciones tras ser acusados de propaganda por el hecho de defender una postura contraria a la de Bruselas.

Nebenzia presentó una lista de ataques ucranianos contra objetivos rusos, que, según él, han provocado un alto número de víctimas civiles, pero no mencionó en ningún momento la invasión iniciada por Rusia en 2022, que fue la que originó el conflicto.

En este sentido, insistió en acusar a las fuerzas de Kiev de matar a civiles como parte de una «táctica deliberada», mientras que defendió que Rusia no ataca a civiles.

Al final de su intervención, el ruso se mantuvo en señalar a Ucrania como «un régimen terrorista» que estaba atacando a Rusia, al que posicionó como el actor defensivo del conflicto.

Esta sesión del Consejo de Seguridad se celebró hacia el final de la presidencia rotatoria del órgano, que este mes acogió Estados Unidos, con quien Moscú ha protagonizado varias tensiones, precisamente, por la guerra en Ucrania.

El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, alertó este lunes de que el pueblo de Ucrania se encuentra «bajo constante presión» por los ataques rusos contra civiles e infraestructuras energéticas y afirmó que las víctimas civiles ucranianas superan «con creces» los niveles registrados en esta misma época el año pasado.

Más de 15.000 civiles han muerto en Ucrania desde que comenzó la guerra, que ha dejado también más de 41.000 heridos y millones de desplazados, según cifras de la ONU. EFE

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