Rusia acusa a Letonia de permitir a Ucrania lanzar drones desde su territorio

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Moscú, 19 may (EFE).- El Servicio de Espionaje Exterior ruso (SVR) denunció este martes que Letonia ha permitido a Ucrania lanzar drones contra Rusia desde territorio letón, y advirtió de que Moscú responderá con ataques contra las lanzaderas ucranianas y los puestos de mando de la nación europea.

«Ucrania prepara ataques contra Rusia desde territorio de Letonia», aseguró el SVR en un comunicado citado por la agencia rusa TASS.

Según Espionaje Exterior, «el régimen de (el presidente de Ucrania, Volodímir) Zelenski está decidido a demostrar a sus patrocinadores ideológicos y financieros en Europa el continuo potencial bélico de las Fuerzas Armadas ucranianas y su capacidad para dañar la economía rusa».

«Por este motivo, el mando de las Fuerzas Armadas ucranianas se prepara para lanzar una serie de nuevos ataques terroristas contra la retaguardia rusa», indicó, al señalar que en Letonia ya hay militares ucranianos en las bases militares de Adazi, Selonia, Lielvarde, Daugavpils y Jēkabpils.

El SVR alertó a Letonia de que «las coordenadas de los centros de toma de decisiones en territorio letón son bien conocidas, y la pertenencia del país a la OTAN no protegerá a los cómplices terroristas de un justo escarmiento».

Los drones ucranianos han sobrevolado en los últimos tiempos el territorio de los países bálticos para atacar la infraestructura crítica rusa, especialmente en la región de Leningrado, donde han sido considerablemente dañadas terminales de exportación de crudo e instalaciones portuarias.

Esta situación no ha sido vista con buenos ojos en los países bálticos, particularmente en la propia Letonia, donde la primera ministra, Evika Silijna, defensora del apoyo a Ucrania, se vio obligada a dimitir la semana pasada, mientras su coalición de Gobierno saltó por los aires.

Silijna, que esperaba renovar su cargo como primera ministra en las elecciones generales de octubre próximo, vio socavada su popularidad después de que dos drones ucranianos que se dirigían a Rusia perdieran el rumbo, impactaran y dañaran un depósito de combustible en la ciudad de Rēzekne, en el este letón, cerca de la frontera con Rusia. EFE

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