Rusia anuncia la toma de la localidad de Kivsharivka, en Járkov

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Moscú, 29 mar (EFE).- Las fuerzas rusas han tomado la localidad de Kivsharivka, en la región ucraniana de Járkov, anunció este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia.

La localidad, situada en la orilla izquierda del río Oskil, fue capturada por las unidades de la agrupación Zapad (Oeste).

Kivsharivka se encuenta a unos 7 kilómetros de Glushkivka, cuya conquista Rusia anunció a principios de febrero.

Las autoridades rusas han reiterado en varias ocasiones su intención de crear una ”zona de seguridad” en la frontera con Ucrania, que incluiría territorios de las regiones de Járkov y Sumi.

Paralelamente, continua la ofensiva en la región de Donetsk, el principal objetivo de las fuerzas rusas en el marco de la campaña bélica.

Esta semana, Defensa ya había informado de la toma de dos localidades en Donetsk, dos en Járkov y una en Sumi.EFE

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