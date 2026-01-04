Rusia anuncia la toma de una localidad cerca de Kúpiansk

1 minuto

Moscú, 4 ene (EFE). – El Ejército ruso se ha hecho con el control de la localidad de Podoli, cerca de la ciudad de Kúpiansk, en Járkov, anunció hoy el Ministerio de Defensa de este país.

Según el parte castrense, la localidad fue tomada por la agrupación de tropas Zapad (Oeste), que opera en ese sector del frente.

El enemigo perdió en esa dirección a 180 hombres durante la jornada pasada, según los militares rusos.

Rusia clamó la conquista de la ciudad estratégica de Kúpiansk a finales del año pasado, aunque Ucrania niega haber perdido el control de esa urbe.

Más tarde Moscú reconoció varios contraataques ucranianos para recuperar Kúpiansk, pero insistió en que estos fueron repelidos.

El control sobre Kúpiansk, importante nudo ferroviario, tiene gran valor para Rusia, ya que permite a las tropas reforzar sus posiciones en la orilla del río Oskil, donde se encuentra la ciudad, y aumenta la seguridad de la región fronteriza rusa de Bélgorod y partes de la anexionada Lugansk ante ataques ucranianos.EFE

mos/alf