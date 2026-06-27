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Rusia anuncia la toma de una localidad en Dnipropetrovsk

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Moscú, 27 jun (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este sábado la conquista de una nueva localidad en la región ucraniana de Dnipropetrovsk.

Según el parte castrense, se trata del pueblo Novoakeliuvate, ubicado a la orilla izquierda del río Haichur y cerca de una carretera automovilística y un ferrocarril.

Las fuerzas rusas llevan meses expandiendo paulatinamente su control sobre esa zona.

Según Defensa, la toma de la nueva localidad permitirá acelerar el avance de la agrupación Este en la región de Dnipropetrovsk.

Previamente esta semana los miliares rusos informaron de la captura de la aldea de Ivolzhanske en la región de Sumi.EFE

mos/av

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