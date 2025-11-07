Rusia asegura que Ucrania ha perdido casi 1.500 hombres en la batalla de Pokrovsk

2 minutos

Moscú, 7 nov (EFE).- El Ejército ucraniano ha perdido en la última semana más de 1.460 militares en la batalla de Pokrovsk, informó hoy el Ministerio de Defensa ruso, al afirmar que las fuerzas rusas continúan avanzando en esta ciudad y sus alrededores, donde habrían tomado casi 70 edificios en solo 24 horas.

«En este sector el Ejército ucraniano perdió más de 1.460 militares, 14 blindados de combate, 13 automóviles, seis piezas de artillería», señaló el mando ruso en su parte de guerra semanal publicado en Telegram.

Defensa aseveró que «en la localidad de Krasnoarméisk (nombre ruso de Pokrovsk) los grupos de asalto del Segundo Ejército continúan aniquilando las agrupaciones rodeadas del Ejército ucraniano en la zona oriental del barrio Central y en la zona industrial occidental».

Puntualizó que además las fuerzas rusas están limpiando de militares ucranianos las localidades de Hnativka y Rig, aledañas a Pokrovsk, y «liberaron 45 edificios en las últimas 24 horas».

«Las unidades de la 5ta Brigada motorizada del Ejército 51 liberaron 24 edificios en la localidad de Dimítrov (nombre ruso de Mirnograd), y continúan la ofensiva en dirección al barrio Zapadni», añadió el parte.

Según el mando ruso, los militares repelieron en la última jornada once ataques enemigos cerca de la localidad de Gríshino que tenía como fin desbloquear a las fuerzas ucranianas cercadas en Pokrovsk y sus alrededores.

En total, durante la última semana las fuerzas ucranianas efectuaron 45 intentos de desbloquear la agrupación cercada y 32 intentos de los defensores de Pokrovsk de romper el cerco, indicó Defensa.

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 26 de octubre que su Ejército había rodeado a medio centenar de batallones enemigos (unos 10.500 hombres), tanto en Pokrovsk como en la estratégica localidad de Kúpiansk, en la región de Járkov.

Aunque Moscú mantiene que avanza desde todos los flancos, la realidad es que Pokrovsk aún no está rodeada y el cuello de botella por el que pueden replegarse las tropas ucranianas tiene aproximadamente unos 5 kilómetros de ancho.EFE

mos/alf