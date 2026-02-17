Rusia ataca con misiles Ucrania horas antes de que comiencen las negociaciones

Kiev, 17 feb (EFE).- El Ejército ruso ha lanzado contra regiones de toda Ucrania un nuevo ataque masivo con un número mayor del habitual de misiles y también con drones, según informa en su canal de Telegram la Fuerza Aérea ucraniana, que hace un seguimiento en tiempo real del movimiento de los proyectiles.

Este bombardeo -de cuya posibilidad había advertido en la víspera el presidente Volodímir Zelenski citando información de su inteligencia- se produce unas horas antes de que negociadores de Kiev, Moscú y Washington empiecen en la ciudad suiza de Ginebra la tercera ronda de los contactos trilaterales que abrieron este año para buscar una salida negociada a la guerra. EFE

