Rusia ataca infraestructura energética y de transporte ucraniana

Moscú, 12 ene (EFE).- Las fuerzas rusas atacaron durante la última jornada objetivos energéticos e infraestructura de transporte en Ucrania vinculadas al Ejército, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia, tras denuncias de Kiev de ataques a la capital ucraniana y a la ciudad portuaria de Odesa.

«La aviación táctica, los drones de asalto, las fuerzas de misiles y la artillería de las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron objetivos energéticos e infraestructura de transporte que daban servicio al Ejército de Ucrania», señaló el mando castrense ruso en su parte de guerra diario publicado en Telegram.

Defensa indicó que las fuerzas rusas también atacaron «aeródromos militares, una empresa de producción de drones de largo alcance y almacenes».

Horas antes, las autoridades ucranianas denunciaron ataques contra zonas residenciales e infraestructura energética en Kiev y Odesa.

Según el gobernador de la ciudad portuaria de Odesa, Oleg Kiper, el ataque ruso dejó sin luz a varias localidades y a una zona de la capital homónima de la región e hirió a dos personas.

A su vez, el jefe de la administración militar de la región de Kiev, Timur Tkachenko, informó de nuevos ataques contra la capital ucraniana, en la que miles de hogares siguen sin calefacción cuando las temperaturas se acercan a los veinte grados bajo cero, debido a los daños causados en el sistema energético por el bombardeo masivo ruso del 9 de enero.

Ucrania ha denunciado que Rusia busca crear una catástrofe humanitaria en el período más frío del año degradando aún más el sistema energético ucraniano, que ha sufrido durante la guerra sucesivas olas de bombardeos masivos a sus infraestructuras eléctricas, gasísticas y de distribución de agua.

Rusia, a su vez, acusa a Ucrania de atacar la infraestructura energética en su retaguardia, lo cual ha afectado en varias ocasiones el suministro de combustible en el país.EFE

