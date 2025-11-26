Rusia ataca infraestructura energética y empresas militares de Ucrania

Moscú, 26 nov (EFE).- El Ejército ruso lanzó durante la última jornada ataques con drones, misiles y artillería contra empresas militares de Ucrania, infraestructura energética y de transporte, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte de guerra diario.

«La aviación táctica, los drones de asalto, las fuerzas de misiles y la artillería de las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron un taller de producción de municiones, objetivos de la infraestructura energética y de transporte de Ucrania utilizados en interés del Ejército ucraniano», señaló en Telegram el mando militar ruso.

Defensa añadió que las fuerzas rusas también atacaron 143 emplazamientos temporales de militares ucranianos y mercenarios extranjeros.

Horas antes, la Fuerza Aérea de Ucrania informó que las defensas antiaéreas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche 72 de los 90 drones lanzados por Rusia.

Las interceptaciones de los drones se produjeron sobre el territorio de varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.

Diez de los drones no pudieron ser interceptados e impactaron en diez puntos de Ucrania no especificados por la Fuerza Aérea.

El Ministerio de Defensa ruso añadió en su parte de guerra que durante la última jornada sus fuerzas lograron avances y mejoraron las posiciones tácticas en las regiones de Járkov, Donetsk y Dnipropetrovsk.

Además, continuaron presionando en las ciudades de Pokrvovsk y Mirnongrad, cercadas desde hace un mes según Moscú.

«En la ciudad de Krasnoarméisk (nombre ruso de Pokrovsk) de la república popular de Donetsk los grupos de asalto del Segundo Ejército avanzan exitosamente en dirección norte en los barrios Tsentralni y Dinas. Continúan la limpieza de la localidad Rivne», indicó el mando castrense ruso.

En ese sector del frente las fuerzas rusas repelieron ocho ataques enemigos que buscaban desbloquear Pokrovsk.

En la vecina ciudad de Mirnograd los rusos «continuaron expulsando al enemigo de los barrios Vostochni, Zapadni y el sur de la ciudad», señaló Defensa.EFE

