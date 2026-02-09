Rusia ataca infraestructura gasística ucraniana por segundo día consecutivo

1 minuto

Kiev, 9 feb (EFE).- El Ejército ruso ha atacado por segundo día consecutivo la infraestructura gasística ucraniana, según dijo el director ejecutivo de Naftogas, la empresa de petróleo y gas de Ucrania, Serguí Koretski.

“Durante la jornada, el enemigo ha vuelto a atacar nuestros activos de producción de gas en la región de Poltava (en el centro de Ucrania) y ha llevado a cabo nuevos ataques masivos en la región de Sumi que continúan en estos momentos”, dijo Koretski en un comunicado.

El director ejecutivo de Naftogaz explicó que estos bombardeos han provocado daños en equipamiento de la empresa.

Según Koretski, el de hoy es el vigésimo ataque que sufre la compañía desde el comienzo de la guerra.

Rusia ya atacó en la víspera instalaciones gasísticas de la misma región de Poltava que volvió a ser bombardeada hoy. EFE

mg/fpa