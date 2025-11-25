Rusia ataca infraestructura portuaria y energética en la región de Odesa

Kiev, 25 nov (EFE).- Rusia ha atacado con drones infraestructuras portuarias y energéticas de la región de Odesa, en el sur de Ucrania, según informó su gobernador, Oleg Kiper, en su canal de Telegram.

“En algunas zonas se produjeron incendios en infraestructuras portuarias y energéticas, hubo daños en equipamiento”, escribió Kiper.

Seis personas resultaron heridas en el ataque, según explicó el gobernador.

El Ministerio de Energía ucraniano dijo esta mañana que el ataque ruso alcanzó infraestructuras energéticas ucranianas, sin precisar en qué regiones se habían producido los daños.

En Kiev se ha interrumpido el suministro de calefacción en varios distritos. EFE

mg/alf