Rusia ataca Ucrania con 105 drones y alcanza infraestructura industrial en Odesa
Kiev, 4 feb (EFE).- El Ejército ruso lanzó entre la tarde del martes y la mañana del miércoles un total de 105 drones de larga distancia contra varias regiones de Ucrania, según informó en su parte de hoy la Fuerza Aérea ucraniana.
En la región de Odesa, el gobernador militar informó de daños en infraestructuras críticas no especificadas, en infraestructuras industriales y en infraestructuras civiles.
Del total de drones rusos, las defensas ucranianas neutralizaron anoche 88 aparatos no tripulados sobre varias regiones del sur, el norte y el este de Ucrania.
Otros 17 drones no fueron interceptados e impactaron en 14 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea. EFE
