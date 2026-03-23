Rusia ataca Ucrania con 251 drones y daña infraestructura portuaria en Odesa

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Kiev, 23 mar (EFE).- Rusia lanzó durante la pasada noche contra Ucrania un total de 251 drones de larga distancia, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este lunes, de los que 234 pudieron ser neutralizados por las defensas aéreas.

Diecisiete de los drones no interceptados impactaron en once localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó también de la caída de fragmentos de drones abatidos en el aire en otros ocho lugares.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que la Fuerza Aérea publicó el balance.

Uno de los objetivos del ataque fue la región de Odesa del sur de Ucrania, donde edificios residenciales e infraestructura portuaria resultaron dañados, según informó en su canal de Telegram el gobernador de la región, Oleg Kiper, que calificó el bombardeo ruso contra la zona de “masivo”.

También fue atacada la ciudad de Krivi Rig, en la región de Dnipropetrovsk del centro-este de Ucrania. Dos personas han tenido que ser hospitalizadas por las heridas sufridas en el ataque, según han informado las autoridades regionales. EFE

mg/alf