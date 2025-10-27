Rusia ataca Ucrania con cien drones y 26 aparatos no tripulados impactan en nueve lugares

1 minuto

Kiev, 27 oct (EFE).- Rusia ha lanzado desde la pasada tarde a territorio ucraniano cien drones, entre ellos cerca de setenta ‘Shaheds’, informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este lunes.

Un total de 76 de estos drones fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas y otros 26 no fueron interceptados e impactaron en nueve localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana.

El ataque continuaba en el momento en que se emitió el parte y drones rusos seguían sobrevolando el cielo de Ucrania, informó también la Fuerza Aérea.

Rusia y Ucrania intercambian prácticamente cada noche ataques con drones de larga distancia dirigidos a menudo contra infraestructuras energéticas y objetivos militares. EFE

mg/smm/ah