Rusia ataca Ucrania con misil hipersónico tras rechazar plan europeo de garantías para Kiev

afp_tickers

4 minutos

Rusia lanzó un misil hipersónico Oréshnik el viernes por la madrugada contra Ucrania como parte de un ataque masivo que dejó al menos cuatro muertos en Kiev, pocas horas después de rechazar un plan europeo de despliegue de una fuerza multinacional tras un posible fin de la guerra.

Ucrania y sus aliados occidentales, que se apresuran a poner fin al conflicto cuando se acerca a los cuatro años, acordaron esta semana que Europa desplegará tropas en territorio ucraniano tras un eventual alto el fuego.

Pero Moscú, que lanzó su invasión en febrero de 2022 en parte para impedir que Ucrania se uniera a la OTAN, ha rechazado repetidamente la idea de que se estacionen allí fuerzas occidentales y dijo el jueves que esas tropas serían consideradas «objetivos militares legítimos».

Mientras la diplomacia intenta hacer lo suyo para cerrar el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Moscú ha seguido presionando con ataques diarios a Ucrania en medio de las temperaturas gélidas del invierno.

El ministerio de Defensa ruso afirmó que usó un misil hipersónico de capacidad nuclear Oréshnik contra «objetivos estratégicos» durante la madrugada de este viernes, como respuesta a un supuesto ataque con drones perpetrado en diciembre contra una residencia del presidente Vladimir Putin, que Ucrania niega.

Rusia ya había utilizado un proyectil de ese tipo con una ojiva convencional para impactar la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, a finales de 2024.

Moscú no proporcionó más detalles sobre el ataque del viernes, pero las autoridades ucranianas afirmaron que una «instalación de infraestructura» fue alcanzada cerca de la ciudad occidental de Leópolis por un proyectil balístico que viajaba a velocidad hipersónica.

– «Prueba» para la UE y la OTAN –

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, calificó el ataque ruso como una amenaza para Europa y una «prueba» para los aliados de Kiev.

«Un ataque de este tipo cerca de la frontera de la UE y la OTAN supone una grave amenaza para la seguridad del continente europeo y una prueba para la comunidad transatlántica. Exigimos respuestas contundentes», dijo en redes sociales.

La Fuerza Aérea ucraniana precisó que los rusos lanzaron 36 misiles y 242 drones de diversos tipos, y añadió que sus sistemas de defensa aérea habían derribado 226 aeronaves no tripuladas y 18 proyectiles.

En Kiev, los ataques con drones mataron a cuatro personas e hirieron al menos a 24, incluidos miembros de los servicios de emergencia, informó la policía.

En un edificio residencial un médico murió mientras respondía a un ataque, ya que el lugar fue alcanzado por segunda vez.

Algunos barrios quedaron sumidos en la oscuridad durante lo que el alcalde Vitali Klitschko describió como un «ataque masivo con misiles enemigos».

Al otro lado de la frontera, el gobernador de la región rusa de Bélgorod reportó que más de medio millón de personas se quedaron sin electricidad o calefacción tras un ataque ucraniano contra las instalaciones de servicios públicos.

Casi 200.000 personas también se quedaron sin suministro de agua, añadió el gobernador Viacheslav Gladkov.

– «Muy lejos» de un acuerdo –

Esta última oleada de ataques de Rusia se produce después de que la embajada de Estados Unidos en Kiev alertó el jueves que podría producirse un «ataque aéreo potencialmente significativo» en cualquier momento durante los próximos días. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se hizo eco de esa inusual advertencia.

Ucrania sigue luchando por restablecer la calefacción y el agua a cientos de miles de hogares tras los ataques rusos de esta semana contra instalaciones energéticas en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia.

Aunque Zelenski ha afirmado que el acuerdo entre Kiev y Washington sobre las garantías de seguridad estadounidenses estaba «prácticamente listo para su finalización», el canciller alemán, Friedrich Merz, reconoció que el acuerdo de tregua aún estaba «bastante lejos» dada la posición de Rusia.

Moscú se opuso después de que los líderes europeos y los enviados estadounidenses anunciaran a principios de esta semana que las garantías de posguerra para Ucrania incluirían un mecanismo de supervisión liderado por Estados Unidos y una fuerza multinacional.

En su primera respuesta tras la cumbre de París, Rusia

bur-lb/mjw/jvb-arm/mvl/rnr