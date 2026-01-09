Rusia bombardea Kiev tras rechazar plan europeo de garantías de seguridad para Ucrania

Rusia lanzó la madrugada del viernes un ataque masivo contra Kiev que dejó al menos cuatro muertos, pocas horas después de rechazar como «militarista» un plan europeo para desplegar una fuerza multinacional en Ucrania tras un posible fin de la guerra.

Ucrania y sus aliados occidentales, que se apresuran a poner fin al conflicto cuando se acerca a los cuatro años, acordaron esta semana que Europa desplegará tropas tras un eventual alto el fuego.

Pero Moscú, que lanzó su invasión en febrero de 2022 en parte para impedir que Ucrania se uniera a la OTAN, ha rechazado repetidamente la idea de que se estacionen allí fuerzas occidentales.

Esas tropas serían «consideradas objetivos militares legítimos», advirtió el jueves la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, al calificar a la coordinación entre Estados Unidos, Ucrania y la coalición de aliados como un «eje de la guerra».

Mientras los diplomáticos discuten para lograr un avance en lo que ha sido el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Moscú ha seguido presionando con un ataque total, bombardeando Ucrania a diario en medio de las temperaturas gélidas del invierno.

En Kiev, ataques con drones en toda la ciudad mataron este viernes a cuatro personas e hirieron al menos a 19, informó el alcalde Vitali Klitschko.

En un edificio residencial un médico murió mientras respondía a un ataque, ya que el lugar fue alcanzado por segunda vez.

Algunos barrios quedaron sumidos en la oscuridad durante lo que Klitschko describió como un «ataque masivo con misiles enemigos».

El ejército del país advirtió que «toda Ucrania» estaba «bajo amenaza de misiles» tras confirmar la presencia de bombarderos rusos en el espacio aéreo.

En la ciudad occidental de Leópolis, la Fuerza Aérea ucraniana dijo que un misil balístico que viajaba a velocidad hipersónica impactó en «instalaciones de infraestructura» justo antes de la medianoche.

Su alcalde, Andrii Sadovi, dijo que correspondía al ejército determinar si se había utilizado un misil Oreshnik con capacidad nuclear en ese bombardeo cerca de la frontera con Polonia.

La administración militar regional dijo después que los niveles de radiación estaban dentro de los límites normales.

Rusia utilizó un Oreshnik con una ojiva convencional para atacar la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, a finales de 2024.

– «Muy lejos» de un acuerdo –

Esta última oleada de ataques de Rusia se produce después de que la embajada de Estados Unidos en Kiev alertó el jueves que podría producirse un «ataque aéreo potencialmente significativo» en cualquier momento durante los próximos días. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se hizo eco de esa inusual advertencia.

Ucrania sigue luchando por restablecer la calefacción y el agua a cientos de miles de hogares tras los ataques rusos de esta semana contra instalaciones energéticas en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia.

Aunque Zelensi ha afirmado que el acuerdo entre Kiev y Washington sobre las garantías de seguridad estadounidenses estaba «prácticamente listo para su finalización», el canciller alemán, Friedrich Merz, reconoció que el acuerdo de tregua aún estaba «bastante lejos» dada la posición de Rusia.

Moscú se opuso después de que los líderes europeos y los enviados estadounidenses anunciaran a principios de esta semana que las garantías de posguerra para Ucrania incluirían un mecanismo de supervisión liderado por Estados Unidos y una fuerza multinacional.

En su primera respuesta tras la cumbre de París, Rusia calificó el plan de «peligroso» y «destructivo».

Las cuestiones territoriales clave también parecen seguir sin resolverse.

Rusia, que ocupa alrededor del 20% de Ucrania, ha insistido en el control total de la región de Donbás como parte de cualquier acuerdo, una condición que Kiev rechaza.

El ejército ruso afirmó haber capturado otra aldea en la región de Dnipropetrovsk el jueves, mientras continúa su avance.

