Rusia condena a adolescente por colgar fotos de combatientes proucranianos en la escuela

2 minutos

Moscú, 20 ene (EFE).- La Justicia rusa condenó a cuatro años de cárcel a una chica de 17 años por colgar en el tablón de anuncios de su escuela fotos de combatientes rusos que combaten en el bando ucraniano y llamarles «héroes de Rusia», informó este martes el portal Verstka.

Un tribunal militar de San Petersburgo condenó en octubre de 2025 a cuatro años de prisión a Eva Bagrova, estudiante de 17 años, por «justificación del terrorismo» y «colaboración con actividades terroristas», según informó su propio abogado, Dmitri Arevkin, al medio ruso.

La menor de edad colocó dos fotografías de los combatientes rusos Denís Kapustin y Alexéi Levkin en el tablón de información de su colegio, con la leyenda de «honorables héroes de Rusia».

La defensa presentará un recurso contra el veredicto, cuya audiencia está programada para este jueves, según la web del tribunal.

El caso penal se dio a conocer todavía en diciembre de 2024, cuando el tribunal dictó prisión preventiva para Bagrova.

Aunque en marzo del año pasado se denegó su prórroga y no se informó de ninguna nueva medida cautelar, según la web del tribunal la acusada se encontraba bajo arresto domiciliario.

A finales de 2025 Denís Kapustin, líder del Cuerpo de Voluntarios Rusos que combate en Ucrania a favor de Kiev, fingió su muerte para cobrar una supuesta recompensa que ofrecían por él los servicios secretos rusos.

En noviembre, Rusia rebajó la responsabilidad penal hasta los 14 años para los culpables de implicación en actividades terroristas, lo que incluye lanzar cócteles mólotov contra comisariados militares.

«Los servicios de inteligencia enemigos intentan cada vez más involucrar a los menores en edad escolar en sabotajes, convenciéndolos de que no afrontarán castigo debido a su edad», señaló entonces el presidente del Comité de Seguridad de la Duma o cámara de diputados, Vasili Piskariov, para justificar la medida. EFE

mos/rcf