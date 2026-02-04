Rusia condena el asesinato de Saif al Islam Gadafi, hijo del derrocado dictador libio

Moscú, 4 feb (EFE).- Rusia condenó enérgicamente este miércoles el asesinato de Saif al Islam Gadaf, hijo mayor del exdictador libio Muamar Gadafi, aliado durante muchos años del Kremlin y que fue derrocado y asesinado por una turba en 2011.

«Condenamos enérgicamente este crimen. Esperamos que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y que los responsables sean llevados ante la justicia», señaló la portavoz de Exteriores, María Zajárova, citada por TASS.

Saif Gadafi fue asesinado este martes en su residencia cerca de la localidad de Zintan, al noroeste del país, a unos 140 kilómetros de Trípoli.

Cuatro hombres irrumpieron en la vivienda, donde se desactivaron los sistemas de vigilancia.

Saif (1972) era considerado el sucesor de su padre, que estuvo en el poder durante 42 años y fue capturado y asesinado tras las revueltas populares de 2011.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto en contra del hijo de Gadafi en 2011, por supuestos crímenes de lesa humanidad durante la revolución que derrocó a su padre.

Saif al Islam fue condenado a muerte por un tribunal de Trípoli en 2015 por el uso de la violencia contra los manifestantes que pedían la renuncia de su padre, una sentencia que ha sido cuestionada por las autoridades rivales, aunque la ejecución no se llevó a cabo.

El hijo del dictador presentó su candidatura a los comicios presidenciales de diciembre de 2021 en Libia, que fue rechazada por las autoridades electorales y luego suspendidas las votaciones.

Cuando inició la revolución libia, el entonces presidente ruso Dmitri Medvédev ordenó que Rusia se abstuviera en el Consejo de Seguridad de la ONU en la votación de la resolución 1973 sobre Libia (2010).

Medvédev llegó a pedirle al líder libio que dejara el poder y se ofreció como mediador, sin embargo éste continuó su mandato y fue ajusticiado por los rebeldes en Sirte en octubre de 2011. EFE

