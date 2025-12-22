Rusia culpa a Europa del riesgo conflicto con OTAN y de torpedear normalización con EE.UU.

3 minutos

Moscú, 22 dic (EFE).- Rusia culpó hoy a los países europeos del riesgo de un enfrentamiento militar con la OTAN y de intentar torpedear la normalización diplomática entre el Kremlin y la Casa Blanca y sus esfuerzos para un arreglo pacífico en Ucrania.

«Incluso en el contexto de una política estadounidense más equilibrada demostrada por Washington hacia Rusia, siguen existiendo riesgos significativos de un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN debido a las acciones inadecuadas y hostiles de los países europeos», dijo Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores, durante una intervención en el club de debate Valdái.

El diplomático insistió en que un factor «irritante» es también el deseo de los países de la Unión Europea (UE) de «impedir» un acercamiento entre las posturas Moscú y Washington «para resolver el conflicto en Ucrania».

«Y, en general, de evitar un saneamiento de las relaciones ruso-estadounidenses», añadió, según informan las agencias locales.

Con respecto a la Alianza Atlántica, negó planes de atacar a los países del bloque y de la UE, y subrayó que Moscú «incluso está dispuesto a fijar (esa postura) jurídicamente».

El Kremlin, que se opone a la participación de los europeos en las negociaciones de paz en Ucrania, se mostró abierto el fin de semana a una reanudación de los contactos entre el líder ruso, Vladímir Putin, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

Con todo, Riabkov admitió que el éxito del actual diálogo entre rusos y estadounidenses «no está predeterminado» y que la normalización exigirá «no poco tiempo, un compromiso auténtico y un esfuerzo ingente».

Destacó que aunque la recientemente publicada estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos alude a este asunto, Moscú necesita que «la parte estadounidense al máximo nivel acepte que uno de las causas originales del conflicto fue la persistente expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas».

«Eso no significa que no tengamos reservas con la parte estadounidense, incluido sobre el asunto ucraniano», señaló.

Riabkov subrayó que la única forma de reducir el nivel de antagonismo -lo calificó de «extrema hostilidad»- entre ambos países es que haya «una disposición real de Washington hacia una cooperación en pie de igualdad para reducir el nivel del potencial de conflicto, teniendo en cuenta los intereses de Rusia en el ámbito de la seguridad».

Al respecto, recordó que EE.UU. no ha reaccionado aún a la propuesta del jefe del Kremlin, Vladímir Putin, de mantener durante un año los límites al armamento ofensivo contemplados por el START III una vez éste expire en febrero próximo.

Por ello, Moscú se prepara para cualquier desarrollo de los acontecimientos en el plano estratégico una vez expire el último tratado de desarme nuclear entre ambas superpotencias nucleares.

«Esperamos poder evitar las variantes más indeseables», dijo y añadió que Rusia responderá «simétricamente» si Washington reanuda los ensayos nucleares, como sugirió el presidente de EE.UU., Donald Trump.

El viceministro subrayó que Moscú se dispone a garantizar su seguridad nacional con el desarrollo de su potencial de disuasión y «el mantenimiento del equilibrio estratégico con la adopción de contramedidas técnico-militares». EFE

