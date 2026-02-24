Rusia defiende ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU 4 años de invasión de Ucrania

2 minutos

Ginebra, 24 feb (EFE).- Rusia tuvo que iniciar una «operación militar especial» en Ucrania hace cuatro años a raíz de que el Gobierno nacionalista ucraniano «tratara de destruir todo lo que tuviera que ver con la historia y la cultura rusa», defendió este martes el viceministro de Asuntos Exteriores ruso Dmitri Liubinski.

En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que coincidió con el cuarto aniversario de la invasión rusa, Liubinski subrayó que el Gobierno nacionalista de Ucrania «inició una guerra contra su propia población».

Agregó que la «rusofobia» se ha extendido a toda Europa, lo que, advirtió, está produciendo «nuevas espirales de xenofobia y discriminación».

«No se pueden cerrar los ojos cuando hay violaciones de derechos humanos en Ucrania, el Báltico, Moldavia y muchos países occidentales», aseguró el viceministro ruso, quien afirmó que hay un «revisionismo histórico» en el Viejo Continente.

«Europa, que tantas pérdidas sufrió en la Segunda Guerra Mundial, hoy defiende la histórica agresión, destruye memoriales y centros de conmemoración que honran a los que lucharon contra los nazis», defendió Liubinski.

También señaló que las sanciones internacionales, como medida de presión para imponer ideas, «al final no benefician a nadie y terminan socavando la estabilidad económica y política de quienes las imponen».

Rusia fue expulsada del Consejo de Derechos Humanos en 2022 debido a la invasión de Ucrania, aunque puede aún participar como miembro observador en los debates, sin derecho a voto o a presentar resoluciones. EFE

abc/psh