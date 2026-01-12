Rusia denuncia dos muertos en parte ocupada de Jersón por un ataque ucraniano

1 minuto

Moscú, 12 ene (EFE).- Las autoridades rusas denunciaron este lunes dos muertos por un ataque ucraniano en la parte ocupada de la región de Jersón.

«En el distrito de Jola Pristan, un bombardeo nocturno de Novovlodimirivka y Chulakovka causó la muerte de dos hombres», escribió en Telegram el gobernador de Jersón leal a Moscú, Vladímir Saldo.

Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron un vehículo en la aldea de Tarasivka, hiriendo a una persona, agregó.

Rusia acusó previamente a Ucrania de lanzar drones en Nochevieja contra una cafetería y complejo hotelero en la localidad de Jorli, en Jersón, causando la muerte de una treintena de personas.

De acuerdo con las autoridades locales, más de 160 civiles han muerto en Jersón por ataques ucranianos contra el territorio controlado por las fuerzas rusas. EFE

