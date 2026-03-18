Rusia denuncia que documental ganador del Óscar vulnera derechos infantiles

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Moscú, 18 mar (EFE).- El Consejo de Derechos Humanos de Rusia se quejó este miércoles a la UNESCO y la organización de los Óscar al considerar que el premiado documental ‘Mr. Nobody against Putin’, que muestra el adoctrinamiento ultrapatriótico en los colegios de Rusia, vulnera los derechos de los niños.

«El comité ruso se puso en contacto con el Comité Organizador de los Premios Óscar y el Secretario General de la UNESCO, Khaled Al-Anani, en relación con las violaciones de los derechos de los menores ocurridas durante la producción y distribución del documental ‘Mr. Nobody against Putin’, que resultó ganador en la categoría de Mejor Documental», reza el comunicado de la organización en Telegram.

Las autoridades rusas denuncian que gran parte del material de vídeo que fue utilizado en el documental que el profesor Pável Talankin grabó en una institución educativa rusa se hizo con el supuesto objetivo para ser utilizado en el proceso educativo, sin embargo fue utilizado en una producción ajena de difusión internacional.

«El material de vídeo que contenía imágenes de menores se transfirió a terceros y se utilizó en la creación de una obra audiovisual comercial, que se distribuyó ampliamente a nivel internacional», se lee en la nota.

De este modo, la parte rusa establece que «el uso de imágenes de menores se realizó sin el consentimiento de los padres u otros representantes legales de los niños, y sin tener en cuenta la naturaleza limitada del uso de dicho material, que originalmente se filmó en un entorno educativo».

Además, afirman que se violan los derechos de intimidad de menores de edad.

«Concluimos que la producción y distribución de esta película violaron tanto las normas internacionales de protección de los derechos del niño como los principios generalmente aceptados de manejo ético de materiales que contienen imágenes de menores», añaden.

La parte rusa exige una investigación para evaluar si se obtuvo el consentimiento legal de los padres para grabar a los niños.

La película se basa en los vídeos grabados durante dos años por Talankin, profesor de una escuela en el pueblo de Karabash, región rusa de los Urales de Cheliábinsk, a 1.400 kilómetros al este de Moscú, después de lo cual abandonó el país y se llevó consigo las imágenes.

Talankin, bajo la dirección del documentalista estadounidense David Borenstein, grabó el día a día en la escuela rusa: asambleas escolares, reuniones, clases, etc.

El Kremlin negó recientemente haber visto la película.EFE

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