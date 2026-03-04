Rusia denuncia un ataque ucraniano contra un buque de gas licuado en el Mediterráneo

2 minutos

Moscú, 4 mar (EFE).- El Ministerio de Transporte de Rusia denunció hoy un ataque perpetrado por drones náuticos ucranianos en el mar Mediterráneo contra un buque ruso que transportaba gas natural licuado (GNL).

«El 3 de marzo, en las cercanías de las aguas territoriales de Malta fue perpetrado un ataque contra el buque gasero ruso ‘Artic Metagaz'», señaló Transporte en un comunicado citado por TASS.

Según la dependencia, «el buque transportaba una carga registrada en conformidad con todas las leyes internacionales desde el puerto de Múrmansk».

El Ministerio de Transporte indicó que el ataque fue perpetrado desde el litoral de Libia por drones náuticos ucranianos.

«Gracias a las acciones coordinadas de los servicios de rescate rusos y malteses los 30 tripulantes, todos ciudadanos rusos, se salvaron», añadió.

Las autoridades rusas calificaron el incidente como «un atentado terrorista y un acto de piratería, una violación gravísima de las normas básicas del derecho marítimo internacional».

«Semejantes acciones criminales, cometidas con la anuencia de las autoridades de los países miembros de la Unión Europea, no deben quedar sin una valoración de la comunidad internacional», indicó Transporte.

Anteriormente, las autoridades libias recibieron una llamada de socorro desde el buque informando de explosiones repentinas seguidas de un «incendio masivo, que finalmente provocó su hundimiento total», indicó un comunicado de la autoridad portuaria libia.

El centro de socorro libio confirmó el rescate con éxito a los 30 tripulantes, en cooperación con su homólogo maltés, que se encuentran en buen estado de salud.

El Artic Metagaz es uno de los casi 600 buques sancionados por la Unión Europea con prohibición de acceso a puertos y de prestación de una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo.

Desde el año pasado Ucrania ha lanzado varios ataques contra la llamada flota fantasma rusa que transporta petróleo eludiendo las sanciones de Occidente contra Rusia por la guerra en Ucrania, con el fin de frenar el financiamiento de la guerra ruso-ucraniana. EFE

mos/jgb