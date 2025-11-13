Rusia derriba 130 drones ucranianos sobre diez de sus regiones y la anexionada Crimea

1 minuto

Moscú, 13 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche y esta mañana 130 drones de ala fija ucranianos sobre diez regiones del país y la anexionada Crimea, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

«Desde las 23:00 hora de Moscú (GMT+3) del 12 de noviembre hasta las 08:00 horas del 13 de noviembre, los sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 130 vehículos aéreos no tripulados ucranianos de ala fija», se afirma en el parte castrense.

Según el mando militar ruso, 84 de los drones derribados en ese lapso fueron abatidos en las regiones de Kursk (32), Bélgorod (32) y Vorónezh (20), todas ellas fronterizas con Ucrania.

Además, siete aparatos no tripulados fueron destruidos sobre Crimea y 17 sobre las aguas del mar Negro, que baña la península anexionada por Moscú en 2014.

Debido a los ataque con drones y para garantizar la seguridad de los vuelos, los aeropuertos de las ciudades de Tambov, Guelenzhik, Krasnodar y Kaluga, suspendieron temporalmente sus operaciones.

El principal objetivo de los ataques ucranianos con drones contra el territorio de Rusia son sus infraestructuras energéticas.

Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia. EFE

