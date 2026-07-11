Rusia derriba 178 drones ucranianos sobre nueve regiones y los mares Negro y Azov

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Moscú, 11 jul (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron en el transcurso de la noche 178 drones ucranianos de largo alcance sobre ocho regiones rusas, la anexionada península ucraniana de Crimea y los mares Negro y Azov, sin que se reportasen de momento daños a su infraestructura crítica.

«Durante la noche, desde las 20:00 hora de Moscú (17:00 GMT) del 10 de julio hasta las 08:00 hora de Moscú (05:00 GMT) del 11 de julio, las defensas antiaéreas interceptaron y derribaron 178 drones ucranianos de ala fija», indicó el Ministerio de Defensa de Rusia en una nota publicada en MAX, la red de mensajería rusa.

Según el mando castrense, los artefactos fueron neutralizados sobre las regiones rusas de Briansk, Kaluga, Rostov, Smolensk, Tver, Adigueya, la región de Moscú, Krasnodar y Crimea, además de los mares Negro y Azov.

Durante la noche ningún medio o canal tanto ruso o ucraniano informó sobre daños a la infraestructura crítica rusa, el objetivo principal de los ataques de Kiev, que busca frenar la maquinaria de guerra rusa con sus ataques a la retaguardia profunda.EFE

mos/mgr