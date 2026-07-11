The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Rusia derriba 178 drones ucranianos sobre nueve regiones y los mares Negro y Azov

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 11 jul (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron en el transcurso de la noche 178 drones ucranianos de largo alcance sobre ocho regiones rusas, la anexionada península ucraniana de Crimea y los mares Negro y Azov, sin que se reportasen de momento daños a su infraestructura crítica.

«Durante la noche, desde las 20:00 hora de Moscú (17:00 GMT) del 10 de julio hasta las 08:00 hora de Moscú (05:00 GMT) del 11 de julio, las defensas antiaéreas interceptaron y derribaron 178 drones ucranianos de ala fija», indicó el Ministerio de Defensa de Rusia en una nota publicada en MAX, la red de mensajería rusa.

Según el mando castrense, los artefactos fueron neutralizados sobre las regiones rusas de Briansk, Kaluga, Rostov, Smolensk, Tver, Adigueya, la región de Moscú, Krasnodar y Crimea, además de los mares Negro y Azov.

Durante la noche ningún medio o canal tanto ruso o ucraniano informó sobre daños a la infraestructura crítica rusa, el objetivo principal de los ataques de Kiev, que busca frenar la maquinaria de guerra rusa con sus ataques a la retaguardia profunda.EFE

mos/mgr

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR