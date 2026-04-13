Rusia derriba 33 drones ucranianos sobre seis regiones

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Moscú, 13 abr (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche tras el fin de la tregua pascual en Ucrania.

«Durante la pasada noche (…) las defensas antiaéreas rusas interceptaron y aniquilaron 33 drones ucanianos de ala fija», informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

Según el mando castrense ruso, los artefactos aéreos fueron derribados sobre las regiones de Bélgorod, Kursk, Rostov, Briansk, Smolensk y la anexionada península de Crimea.

En la región fronteriza de Bélgorod una mujer resultó levemente herida tras la explosión de un dron, según las autoridades locales.

«En la ciudad de Gráivoron una civil resultó lesionada a consecuencia de la detonación de un dron. La mujer recibió una herida de esquirla en la oreja y un barotrauma», escribió en la red de mensajería rusa MAX el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

Añadió que la mujer fue atendida por una ambulancia y se negó a ser hospitalizada.EFE

mos/alf