Rusia derriba 51 drones ucranianos sobre 15 de sus regiones y la anexionada Crimea

Moscú, 26 ago (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche y esta mañana 51 drones de ala fija ucranianos sobre 15 regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

«Desde la medianoche hasta la 06:10 (hora de Moscú, GMT+3) los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 43 drones de ala fija ucranianos», se afirma en un primer parte castrense.

En ese lapso, añadió Defensa, fueron derribados 43 drones sobre quince regiones del país. El mayor número de aparatos no tripulados fueron interceptados en las regiones de Leningrado, Riazán y Tula, seis en cada una de ellas.

En un segundo comunicado, el mando militar ruso informó de que entre las 07:00 y 07:30 horas fueron abatidos ocho drones sobre el territorio de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Por disposición de Rosaviatsia, la agencia federal rusa para la aviación civil, ocho aeropuertos, incluidos el de San Petersburgo, la segunda ciudad del país, el de Volgogrado (la antigua Stalingrado) y Kaliningrado, suspendieron temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos.

Aeroflot, la mayor compañía aérea de país, informó de que debido a las restricciones temporales impuestas en una serie de aeropuertos se ha visto obligada a modificar los horarios de varios de sus vuelos. EFE

