Rusia derriba 55 drones ucranianos sobre cuatro de sus regiones y la anexionada Crimea

1 minuto

Moscú, 21 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 55 drones de ala fija ucranianos sobre cuatro regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, 34 de los aparatos abatidos la pasada noche fueron interceptados y destruidos sobre el territorio de la región meridional de Rostov, colindante con Ucrania.

Los militares rusos indicaron que dos drones fueron derribados sobre el territorio de Crimea y otros seis, sobre el mar Negro, que baña la península anexionada por Moscú en 2014.

Los demás aparatos no tripulados fueron destruidos sobre la regiones de Vorónezh (seis), Krasnodar (tres) y Lípetsk (tres).

Debido a los ataques ucranianos con drones de anoche los aeropuertos de ochos ciudades rusas, principalmente en el suroeste del país suspendieron temporalmente su operaciones, que reanudaron una vez que cesó la amenaza para la seguridad.

Desde agosto pasado, Ucrania ha redoblado sus incursiones aéreas contra las infraestructuras petroleras y gasísticas de Rusia con el propósito de mermar sus capacidades de suministro de combustibles y sus ingresos por la exportación de estos. EFE

mos/alf