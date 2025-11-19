Rusia derriba 65 drones ucranianos sobre cuatro regiones y los mares Negro y de Azov

1 minuto

Moscú, 19 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 65 drones de ala fija ucranianos sobre cuatro regiones del país y las aguas de los mares Negro y de Azov, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

«Durante la noche del 18 de noviembre, desde las 23:00 horas hasta las 7:00 horas (GMT+3) del 19 de noviembre, los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 65 vehículos no tripulados ucranianos», se afirma en el parte castrense.

Según Defensa, el mayor número de derribos se produjo sobre las aguas del mar Negro, donde fueron abatidos 16 drones. Otros nueve aparatos fueron destruido sobre el mar de Azov.

Los demás drones fueron interceptados y destruidos sobre las regiones de Vorónezh (14), Krasnodar (14), Bélgorod (11) y Briansk (1), todas ellas vecinas de Ucrania.

Debido al ataque aéreo, las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones de los aeropuertos de las ciudades de Krasnodar, Guelenzhik y Tambov.

El principal objetivo de los ataques ucranianos de drones contra el territorio de Rusia, según las autoridades de Kiev, son las infraestructuras energéticas, contra las que en las últimas semanas Kiev emplea también misiles.

Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia.EFE

mos/lab