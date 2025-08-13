The Swiss voice in the world since 1935

Rusia derriba 72 drones ucranianos sobre ocho de sus regiones y la anexionada Crimea

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 13 ago (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada anoche y esta madrugada 72 drones de ala fija ucranianos sobre ocho regiones del país y la anexionada Crimea, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

«Desde las 22:35 del 12 de agosto hasta las 06:05 hora de Moscú (GMT+3) del 13 de agosto las defensa antiaéreas interceptaron y destruyeron 46 drones de ala fija», se afirma en el parte castrense.

Con anterioridad, Defensa había informado de que entre las 20:40 y las 22:30 hora de Moscú del martes las defensas antiaéreas habían abatido 26 drones ucranianos, casi la totalidad de ellos en las regiones de Briansk, Kursk, Bélgorod y Vorónezh, colindantes con Ucrania.

En total, los ataques aéreos ucranianos alcanzaron ocho regiones rusas, además de la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, donde fueron derribados dos aparatos no tripulados ucranianos.

El mando militar ruso añadió que otros dos drones fueron interceptados sobre las aguas del mar de Azov, que baña la costa nororiental de Crimea.EFE

