Rusia derriba 81 drones ucranianos sobre diez de sus regiones y la anexionada Crimea

Moscú, 8 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche y esta mañana 81 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones del país y la anexionada Crimea, informó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el primer parte castrense de la jornada, anoche fueron derribados 78 drones, 36 de ellos sobre el territorio de la región de Rostov, colindante con Ucrania.

También fueron atacadas otras regiones fronterizas, como las de Briansk y Kursk, donde fueron abatidos diez y nueve aparatos no tripulados, respectivamente.

Según el mando militar ruso, cinco drones ucranianos fueron abatidos sobre el territorio de la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

Los ataques aéreos nocturno alcanzaron también regiones alejadas de la frontera ucranianas, como las de Volgogrado, Sarátov, Smólensk, donde fueron interceptados un total de catorce drones,

En un segundo comunicado, Defensa informó del derribo a primera hora de la mañana de otros tres drones ucranianos, uno de ellos en las cercanías de Moscú.

El principal objetivo de los ataques ucranianos con drones contra el territorio de Rusia son sus infraestructuras energéticas.

Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las sus capacidades de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia. EFE

