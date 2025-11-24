Rusia derriba 93 drones sobre cuatro de sus regiones y los mares Negro y de Azov

1 minuto

Moscú, 24 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 93 drones de ala fija ucranianos sobre cuatro regiones del país y las aguas de los mares Negro y de Azov, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, el mayor número de derribos se produjo sobre la región fronteriza de Bélgorod, donde fueron abatidos 45 aparatos no tripulados.

Otros 28 drones fueron interceptados y destruidos sobre las aguas de los mares Negro (20) y de Azov (8).

El mando militar ruso añadió que los aparatos restantes fueron derribados sobre las regiones de Krasnodar (9), Nizhni Nóvgorod (7) y Vorónezh (4).

Debido al ataque aéreo, las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones de los aeropuertos de las ciudades de Nizhni Nóvgorod, Tambov y Penza

El principal objetivo de los ataques ucranianos de drones contra el territorio de Rusia, según las autoridades de Kiev, son las infraestructuras energéticas, contra las que en las últimas semanas Kiev emplea también misiles.

Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia.EFE

mos/alf