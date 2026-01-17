Rusia derriba 99 drones ucranianos sobre cinco regiones y los mares Negro y Azov

Moscú, 17 ene (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 99 drones ucranianos de ala fija sobre cinco regiones y los mares Negro y Azov, según el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Durante la pasada noche (…) las defensas antiaéreas aniquilaron e interceptaron 99 drones ucranianos», señaló en Telegram el mando castrense ruso.

Más casi la mitad de los drones, un total de 47, fue aniquilada sobre el mar Negro, y otro artefacto, sobre el mar de Azov.

La región más afectada fue Bélgorod, donde fueron derribados 29, seguida de Kursk (12).

También fueron neutralizados drones en las regiones de Rostov, Astracán y la anexionada península de Crimea.

Debido al peligro de drones, se interrumpieron temporalmente las operaciones de los aeropuertos de Krasnodar, Sarátov y Volgogrado.

Las autoridades locales no reportaron daños ni víctimas.

Ucrania sigue priorizando los ataques contra las refinerías y los depósitos de combustible rusos con el fin de reducir los suministros con destino a la maquinaria de guerra del Kremlin.

Rusia responde con masivos ataques contra el sistema energético ucraniano que han dejado a miles de ucranianos sin calefacción en medio del invierno, con temperaturas de hasta 17 grados bajo cero.EFE

