Rusia descarta que en Cuba haya traidores que colaboren con EE.UU. como en Venezuela

Moscú, 30 ene (EFE).- El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, descartó hoy que en Cuba haya traidores que colaboren con Estados Unidos como ocurrió en Venezuela con la captura de su líder, Nicolás Maduro.

«En Venezuela, sin duda, tuvo lugar una traición. Es algo de lo que se habla de manera totalmente abierta. Una parte de los altos funcionarios, de hecho, traicionó al presidente», dijo Nebenzia en declaraciones a la televisión rusa.

Añadió: «Ese numerito no funcionará en Cuba».

Maduro, cuya liberación es demandada por Moscú, era el principal aliado del Kremlin en América Latina, donde Cuba ocuparía el segundo lugar.

Con todo, el presidente ruso, Vladímir Putin, que recibió a Maduro en el Kremlin en mayo de 2025, se ha cuidado mucho de criticar abiertamente al presidente de EE.UU., Donald Trump.

El Gobierno de Cuba condenó este jueves la decisión de EE.UU. de imponer aranceles a todo país que venda o suministre petróleo a la isla, que constituye «una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU».

Rusia suministró a Cuba el año pasado unos 6.000 barriles diarios, según el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

Recientemente, el Kremlin consideró «alarmantes» las informaciones sobre un posible bloqueo total a Cuba por parte de Estados Unidos con el fin de lograr un cambio de régimen en la isla.

El ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokóltsev, se reunió la pasada semana con el histórico líder cubano Raúl Castro en el marco de su visita a la mayor de las Antillas.

Kolokóltsev calificó «el ataque de Estados Unidos contra Venezuela del 3 de enero de 2026 como una agresión militar y expresó sus condolencias a familiares y allegados de los agentes del Ministerio de Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias que perdieron sus vidas durante estos sucesos trágicos».

Putin declaró recientemente en el Kremlin que Moscú se solidariza con «la determinación a la hora de defender su soberanía y su independencia» de La Habana.

Rusia, uno de los principales socios comerciales de la isla, firmó en marzo de 2025 un acuerdo de cooperación militar con Cuba.EFE

