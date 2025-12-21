Rusia desmiente la preparación de una reunión trilateral con Ucrania y EEUU

El Kremlin desmintió este domingo la preparación de una reunión trilateral con Kiev y Washington, cuando prosiguen las conversaciones en Miami sobre la manera de acabar con el conflicto de Ucrania, que pronto entrará en su quinto año.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el sábado que Washington había propuesto organizar un encuentro trilateral, lo que habría supuesto las primeras negociaciones cara a cara entre Moscú y Kiev en medio año.

«Por el momento, nadie ha hablado seriamente de esta iniciativa y, que yo sepa, no se está preparando», dijo a la prensa el asesor diplomático de la presidencia rusa, Yuri Ushakov, citado por las agencias de noticias rusas.

Tras revelar la propuesta tripartita de Estados Unidos, Zelenski añadió que los enviados europeos podrían estar presentes y dijo que sería «lógico mantener dicha reunión conjunta».

Pero también se mostró escéptico sobre sus posibles resultados.

«No estoy seguro de que vaya a surgir nada nuevo», declaró, e instó a Estados Unidos a aumentar la presión sobre Rusia para que ponga fin a la guerra iniciada en febrero de 2022.

El enviado ruso Kirill Dmitriev llegó el sábado a Miami, donde delegaciones ucranianas y europeas están reunidas desde el viernes para negociar bajo la mediación del enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner.

Dmitriev «regresará a Moscú, presentará su informe y discutiremos qué hacer a continuación», afirmó el asesor del Kremlin.

Ante la prensa, Ushakov también aseguró que «no vio» la nueva propuesta estadounidense para poner fin al conflicto, elaborada después de un encuentro entre Washington y los enviados ucranianos y europeos.

– Sin detalles de la nueva versión –

Estados Unidos propuso un plan para terminar la guerra hace más de un mes. Pero el texto inicial, percibido como favorable a las demandas del Kremlin por parte de Ucrania y sus socios europeos, ha sido desde entonces revisado tras consultas con Kiev.

Los detalles de la nueva versión no se conocen. Según Zelenski, implica concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales.

La última vez que los enviados ucranianos y rusos mantuvieron conversaciones directas oficiales fue en julio en Estambul, en una reunión que condujo a intercambios de prisioneros, pero poco más en cuanto a avances concretos para detener los combates.

La participación de rusos y europeos en las conversaciones de este fin de semana en Florida marca un paso adelante respecto a la etapa anterior, en la que los norteamericanos mantuvieron negociaciones separadas con cada parte en diferentes lugares.

Sin embargo, las relaciones extremadamente tensas entre ambas partes tras casi cuatro años de conflicto han sembrado dudas sobre las perspectivas de conversaciones directas entre Ucrania y Rusia.

Moscú no ve con buenos ojos la participación de los aliados europeos de Kiev, ya que la considera un obstáculo para la paz.

– ¿Llamada entre Putin y Macron? –

Sin embargo, según declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una entrevista publicada el domingo, Putin expresó su disposición a hablar con su par francés, Emmanuel Macron, sobre el conflicto.

El mandatario francés mantuvo varias conversaciones telefónicas con Putin en los meses previos al conflicto y durante los primeros meses de la invasión, en un intento por involucrar al veterano líder del Kremlin.

Putin ha «expresado su disposición a entablar un diálogo con Macron», declaró Peskov a la agencia estatal de noticias RIA Novosti. «Por lo tanto, si existe voluntad política mutua, esto solo puede valorarse de forma positiva», añadió.

La oficina de Macron afirmó que la disposición al diálogo manifestada por Putin era «bienvenida».

Las tropas rusas han acelerado este año sus conquistas en el frente ucraniano, donde controlan aproximadamente el 19% del territorio.

«En la última semana, Rusia ha lanzado aproximadamente 1.300 drones de ataque, casi 1.200 bombas aéreas guiadas y 9 misiles de diversos tipos contra Ucrania», escribió Zelenski en la red social X.

La región de Odesa y el sur del país han sido «los más afectados», añadió.

Putin ordenó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, describiéndola como una «operación militar especial» para desmilitarizar el país y evitar la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Kiev y sus aliados europeos afirman que la invasión, la mayor y más mortífera en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, supone una apropiación ilegal de territorio sin provocación previa.

