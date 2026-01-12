Rusia dice que el objetivo del ataque con Oréshnik en Leópolis fue una planta aeronáutica

2 minutos

Moscú, 12 ene (EFE).- La planta de reparación de aeronaves de la ciudad ucraniana de Leópolis fue uno de los objetivos del ataque con misiles balísticos hipersónicos Oréshnik de la semana pasada, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Según informaciones confirmadas por varias fuentes independientes, la planta de reparación de aeronaves de Leópolis quedó inutilizada como resultado de un ataque de las Fuerzas Armadas rusas con el sistema de misiles Oréshnik en la noche del 9 de enero», señala el comunicado castrense en Telegram.

Defensa agrega que en la planta atacada recibían servicios de mantenimiento aeronaves ucranianas, incluidos los F-16 y MiG-29, suministrados por países occidentales.

En esas instalaciones también se fabricaban drones de medio y largo alcance, que eran utilizados para «atacar objetivos civiles» en territorio de Rusia.

Rusia lanzó el viernes un ataque masivo contra Kiev, al tiempo que bombardeó por primera vez con un Oréshnik la ciudad de Leópolis, en represalia por el supuesto ataque ucraniano a finales de 2025 contra una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, algo que Kiev ha negado.

El alcalde de la ciudad, Andrí Sadovi, señaló que, según la Fuerza Aérea, el misil se desplazaba a una velocidad de aproximadamente 13.000 kilómetros por hora.

«Este es el primer caso de uso de este tipo de ataque contra Leópolis desde el inicio de la guerra a gran escala. La ciudad se encuentra a menos de 70 kilómetros de la frontera con la Unión Europea (UE). Esto es una señal clara para nuestros socios internacionales: la guerra de Rusia no se detiene ante ninguna frontera», recalcó.

Mientras, el Servicio de Seguridad Interior (SBU) mostró fotografías de los restos del misil balístico hipersónico localizados en la región de Leópolis y calificó de «crimen de guerra» el ataque con este arma contra la infraestructura civil.

Moscú utilizó por primera vez el Oréshnik en diciembre de 2024 contra una planta de armamento en la región oriental ucraniana de Dnipropetrovsk. EFE

