Rusia dice que la cooperación militar con países del Sahel es una de sus prioridades

2 minutos

Moscú, 12 feb (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, destacó este jueves la cooperación militar con países del Sahel al recibir en Moscú a su homólogo burkinés, Karamako Jean-Marie Traoré.

«La cooperación en los ámbitos militar y técnico-militar, la lucha contra el terrorismo y otras amenazas que lamentablemente persisten en esta parte del continente africano (el Sahel) siguen siendo nuestra máxima prioridad», dijo.

El jefe de la diplomacia rusa, cuyas palabras difundió el Ministerio de Exteriores, adelantó que su homólogo burkinés tendrá una «agenda apretada» en Moscú, donde firmará «documentos importantes».

Según Lavrov, se trata de una contribución «tangible y práctica a la implementación de los acuerdos alcanzados» entre los líderes de ambos países durante su reunión en Moscú el año pasado.

El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió con el dirigente burkinés, Ibrahim Traoré, en mayo de 2025, en el marco de los festejos con ocasión de los 80 años de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.

Un mes antes, Rusia y los países que forman la Confederación de la Alianza de los Estados del Sahel (AES) -Malí, Burkina Faso y Níger- acordaron establecer una asociación estratégica pragmática y unida en el ámbito de la seguridad y la defensa.

«Recalco la disposición de Moscú a contribuir con los medios posibles al potencial de las fuerzas unidas de los países del Sahel para reforzar su capacidad militar, las Fuerzas Armadas de cada uno de los tres países, la instrucción de los soldados y las fuerzas de seguridad», aseguró entonces Lavrov. EFE

mos/mgr