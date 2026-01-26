Rusia dice que sus fuerzas ya combaten en Limán

Moscú, 26 ene (EFE). – Efectivos del ejército ruso han penetrado en la ciudad de Limán, en la región ucraniana de Donetsk, y ya combaten dentro de esa urbe, que Ucrania reconquistó en otoño de 2022, informaron hoy fuentes oficiales.

Según el gobernador de Donetsk leal a Moscú, Denís Pushilin, “grupos sueltos se infiltran” en Limán y combaten dentro de la ciudad.

Pushilin agregó que las tropas rusas también han bloqueado unos centros logísticos del enemigo cerca de Kostiantynivka.

Actualmente los combaten en esa área se centran en la zona de la estación de trenes de la localidad, dijo.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo hace un mes que los avances en Kostiantynivka y Limán abren el camino a Sloviansk, una de las ciudades más fortificadas de Donetsk y un importante nudo ferroviario de la zona.EFE

