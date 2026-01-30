Rusia dice que UE no puede ser garante de alto fuego en Ucrania al ser parte del conflicto

1 minuto

Moscú, 30 ene (EFE).- La Unión Europea no puede ejercer de garante del alto el fuego en Ucrania o de observador puesto que es parte del conflicto, aseguró este viernes el viceministro de Exteriores ruso Alexandr Grushkó.

«Hablar de cualquier tipo de papel de observador o garante para la Unión Europea, dada la catastrófica experiencia acumulada en los últimos años y el papel subversivo de la UE, es absolutamente impensable», dijo Grushkó, citado por la agencia Interfax.

Insistió en que es «es impensable y todos lo entienden».

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró previamente que el documento de garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania estaba listo para ser firmado.

Al respecto, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, adelantó que esas medidas podrían incluir el despliegue de tropas europeas sobre el terreno -a lo que se opone Moscú-, pero no estadounidenses.

Rusia, por su parte, dijo desconocer el carácter de las garantías de seguridad ofrecidas por Washington a Kiev en el marco de las negociaciones en Abu Dabi, que se reanudarán este domingo, según lo previsto. EFE

mos/psh