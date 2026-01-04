Rusia eleva a 29 los muertos por ataque de Kiev en parte ocupada de Jersón el 1 de enero

Moscú, 4 ene (EFE).- El Comité de Instrucción (CI) ruso elevó este domingo a 29 el número de los fallecidos por un ataque ucraniano en la parte ocupada de la región de Jersón el pasado 1 de enero.

«Como consecuencia de ese ataque terrorista resultaron heridas unas 60 personas y actualmente hemos confirmado la muerte de 29», dijo la portavoz del CI, Svetlana Petrenko, citada por la agencia Interfax.

Agregó que en los hospitales de la zona se encuentran ahora 15 afectados por el ataque, tres de los cuales se encuentran en estado grave.

Rusia acusó previamente a Ucrania de lanzar drones en Nochevieja contra una cafetería y complejo hotelero en la localidad de Jorli, en Jersón.

Según el Comité de Instrucción ruso, todos los implicados en ese suceso «recibirán el merecido castigo».

El Ministerio de Exteriores de Rusia culpó el pasado jueves a países occidentales de asistir a Kiev y causar tragedias como la que ocurrió en Jorli.

«¡Culpamos a todos los que patrocinan a los bastardos terroristas en Ucrania! ¡Los culpamos del asesinato de niños y el exterminio de civiles! ¡Los culpamos de la corrupción del Estado ucraniano, que se ha convertido en una máquina de matar! ¡Los culpamos!», dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores ruso. EFE

