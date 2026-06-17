Rusia emitió más de 1.100 visas «antiwoke» en 2025

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Más de 1.100 extranjeros recibieron uno de los denominados visados «antiwoke» rusos en 2025 por adherir «a los valores tradicionales» del país, informó el miércoles la agencia de prensa estatal Ria Novosti.

El presidente ruso, Vladimir Putin, lleva años denunciando todo lo que, según él, contradice los «valores familiares tradicionales» -desde los derechos LGBTQ hasta los baños mixtos-, algo que presenta como un signo de la decadencia moral de Occidente.

En 2024, firmó un decreto que ofrecía «apoyo humanitario» y visas a extranjeros de una lista de países que «imponen políticas ideológicas neoliberales destructivas, contrarias a los valores espirituales y morales tradicionales rusos».

Los ciudadanos de esos países principalmente europeos, pero también de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur o Nueva Zelanda, pueden solicitar la residencia en Rusia bajo este programa.

El año pasado, 1.112 personas obtuvieron visas de entrada a través de esta iniciativa, declaró Alexéi Klimov, director del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, a la agencia estatal RIA Novosti.

Los alemanes y franceses encabezaron la lista, con 168 y 140 visados, respectivamente.

Los estadounidenses ocuparon el tercer lugar, según Klimov, con 105 permisos concedidos.

El funcionario no detalló cuántos de los beneficiarios continúan residiendo actualmente en el país.

La medida ha sido bautizada por varios medios occidentales como los visados «antiwoke» de Rusia. La palabra inglesa «woke» es usada con frecuencia por ciertos sectores como etiqueta peyorativa para criticar políticas progresistas.

A comienzos de este mes, Putin volvió a elogiar el programa. «En varios países, lamentablemente, intentan abolir los valores familiares tradicionales», declaró al entregar condecoraciones estatales por la defensa de dichos valores.

«Y apoyaremos a quienes, sometidos a esa presión, decidan venir a vivir, trabajar y criar a sus hijos en Rusia. Bienvenidos», añadió.

Desde el inicio de su ofensiva en Ucrania en 2022, Moscú ha intensificado su campaña contra lo que describe como «ideologías dañinas» promovidas por Occidente.

En 2022 prohibió por completo lo que denomina «propaganda LGBT» entre adultos y, en 2023, vetó los cambios de género legales o médicos, una medida ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos.

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