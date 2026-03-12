The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Rusia envía 13 toneladas de ayuda humanitaria a Irán a través de Azerbaiyán

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 12 mar (EFE).- Rusia enviará 13 toneladas de medicinas en calidad de ayuda humanitaria a Irán a través de Azerbaiyán, informó hoy el Ministerio de Emergencias ruso.

«En correspondencia con la indicación del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el ministro de Emergencias, Alexandr Kurenkov, la aviación de la entidad organizó el traslado de medicinas a Azerbaiyán para su posterior entrega a las autoridades competentes del Gobierno de Irán», señaló la entidad, citada por TASS.

Según Emergencias, se trata de 13 toneladas de fármacos.

Rusia, que ha eludido confirmar o desmentir que apoye a Irán con armas o inteligencia militar, no ha negado su apoyo político y humanitario a Teherán.

Durante la conversación sostenida el pasado martes entre Putin y el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, este agradeció a Rusia «su apoyo, en particular la ayuda humanitaria».

El mandatario ruso también mostró este lunes su «inquebrantable apoyo» a la república islámica tras el nombramiento del nuevo ayatolá Mojtaba Jameneí, hijo del asesinado Ali Jameneí. EFE

mos/ah

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR