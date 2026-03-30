Rusia espera que delegación de congresistas estadounidenses viaje en junio a Moscú

3 minutos

Moscú, 30 mar (EFE).- Un grupo de congresistas estadounidenses podría visitar Rusia en junio, aseguró este lunes el diputado ruso Viacheslav Níkonov, quien viajó recientemente a Washington invitado por la congresista de EE.UU. Anna Paulina Luna.

«Mi estimación, sin concretar nada, es que probablemente será en junio, antes de la celebración del 250º aniversario de Estados Unidos, que será el evento principal allí el 4 de julio y todo lo que rodea esa fecha», declaró Níkonov en una rueda de prensa, citado por TASS.

Níkonov aclaró que su visita a Estados Unidos la semana pasada, por invitación de Luna, quien ya se reunió anteriormente con el enviado del Kremlin, Kiril Dmitriev, no fue de carácter oficial.

«Hay que reconocer el mérito de la congresista Anna Luna, quien demostró una energía extraordinaria. Es cercana al presidente estadounidense (Donald) Trump y representa un distrito colindante con Mar-a-Lago, donde se encuentra la residencia de Trump en Florida. La iniciativa surgió precisamente de ahí, de círculos cercanos al presidente», alegó.

Además, según Níkonov, primer vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma o cámara de diputados rusa, Estados Unidos no reanudará «masivamente» la ayuda financiera y militar para Ucrania, en guerra con Rusia desde 2022.

«Estoy absolutamente seguro de que Estados Unidos no reanudará ninguna ayuda masiva a Ucrania, y mucho menos ayuda financiera», señaló.

Níkonov sostuvo que Washington está actualmente ocupado con otros asuntos y que Ucrania no es una cuestión prioritaria.

«Actualmente, Estados Unidos no suministra armas a Ucrania; en este momento, todas sus armas se destinan a Oriente Medio, lo cual también es obvio», añadió.

La visita de la delegación rusa, compuesta por Níkonov, la campeona olímpica Svetlana Zhurova y el miembro del Comité de Asuntos Exteriores Aleksandr Chernyshev, generó una gran polémica tanto en Estados Unidos como en Rusia.

El legislador por Carolina del Sur Joe Wilson, equiparó el encuentro con diputados de la Duma con «recibir visitas del Tercer Reich» y rechazó «trabajar de cualquier forma con el régimen» del presidente ruso, Vladímir Putin.

Mientras tanto, en Rusia criticaron a los representantes rusos por su incoherencia, ya que previamente algunos de los miembros habían criticado a Estados Unidos, a quien habían llegado a calificar como «enemigo».

Por su parte, Níkonov adelantó hace una semana que una delegación de Estados Unidos devolvería la visita a Moscú.

“Se realizará una visita de regreso a nuestro país. Existe la promesa de que la delegación será muy representativa”, dijo Níkonov a la televisión estatal rusa. EFE

mos/ah