Rusia expulsa a un diplomático británico bajo acusación de espionaje

afp_tickers

2 minutos

Rusia anunció este jueves la expulsión de un diplomático británico a quien acusa de pertenecer a los «servicios secretos» del Reino Unido, que por su parte tachó las acusaciones de «malintencionadas» e «infundadas».

En medio de las tensiones con Occidente por la guerra en Ucrania, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso convocó el jueves por la mañana a la encargada de negocios británica, Danae Dholakia, para informarle de la «retirada de la acreditación» a un empleado de su embajada.

Moscú alegó «información recibida (…) sobre su pertenencia a los servicios secretos» y le dio al funcionario dos semanas para abandonar el país, precisó el ministerio ruso en un comunicado.

De acuerdo con los servicios de seguridad FSB, se trata de Gareth Samuel Davies, «enviado a Rusia bajo el pretexto de ocupar el cargo de segundo secretario de la embajada británica».

Moscú afirma que «no tolerará en territorio ruso a miembros no declarados de los servicios secretos británicos» y que está dispuesta a «una respuesta simétrica decisiva si Londres opta por una escalada».

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores británico manifestó en un comunicado tras el anuncio que «no es la primera vez que el Kremlin formula acusaciones malintencionadas e infundadas» contra su personal.

«Estamos estudiando detenidamente nuestras opciones para responder», añadió.

Las relaciones entre Londres y Moscú ya se encontraban en su punto más bajo en décadas, incluso antes de que Rusia lanzara en 2022 su ofensiva militar a gran escala contra Ucrania.

Las tensiones por las acusaciones de espionaje han afectado los intercambios bilaterales durante décadas.

En 2006, el desertor ruso Alexander Litvinenko fue asesinado en Londres, envenenado con polonio en lo que, según los investigadores británicos, fue un atentado perpetrado por los servicios secretos rusos.

Y en 2018, Reino Unido afirmó que el agente doble ruso Serguéi Skripal fue envenenado con el agente nervioso Novichok en Salisbury (sur).

Un ciudadano murió tras manipular el dispositivo de entrega, un frasco de perfume, lo que provocó la mayor expulsión occidental de diplomáticos rusos, acusados de espionaje, en décadas.

