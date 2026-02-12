The Swiss voice in the world since 1935
Rusia informa haber atacado infraestructura energética y un aeródromo ucraniano

Moscú, 12 feb (EFE).- Rusia atacó instalaciones energéticas y un aeródromo ucraniano, comunicó este jueves el Ministerio de Defensa ruso después de que la parte ucraniana denunciara ataques contra las principales ciudades del país.

«En respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque con armas de precisión y drones contra instalaciones energéticas utilizadas por el ejército ucraniano», señaló Defensa en un comunicado.

Según el parte, los objetivos fueron también «centros de producción y almacenamiento de drones».

«Todos los objetivos designados fueron alcanzados», añadieron.

Además, informaron haber bombardeado las instalaciones de un aeródromo militar.

«La aviación, drones, fuerzas de misiles y artillería dañaron la infraestructura de un aeródromo militar», indicaron.

También, según afirman, dañaron «instalaciones de transporte usadas por el ejército ucraniano, así como lugares de despliegue de tropas y mercenarios».

Ucrania, mientras tanto, comunicó haber sufrido anoche ataques en las principales ciudades del país en los que se usaron 21 misiles balísticos y 219 drones de larga distancia.

Nueve misiles y 19 drones no pudieron ser interceptados e impactaron en trece localizaciones distintas que no especificaron.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, los principales objetivos del ataque han sido las ciudades de Kiev, Járkov, Dnipró y Odesa.EFE

