Rusia lanza 155 drones contra Ucrania y causa dos muertos en la ciudad de Dnipró

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Kiev, 23 abr (EFE).- Rusia lanzó anoche un total de 155 drones de larga distancia contra territorio ucraniano, en un nuevo bombardeo nocturno que mató a al menos dos personas en la ciudad de Dnipró de la zona centro-este del país, según informaron la Fuerza Aérea ucraniana y las autoridades regionales.

Del total de los drones, las defensas ucranianas lograron neutralizar hasta de la publicación del parte de la Fuerza Aérea 139 aparatos no tripulados. Otros 11 drones no pudieron ser interceptados e impactaron en nueve localizaciones de Ucrania no especificadas por este componente del Ejército.

Según ha informado en su cuenta de Telegram el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, de la que es capital Dnipró, dos personas han muerto y otras 10 han resultado heridas al alcanzar el ataque druso con drones de larga distancia una zona residencial de la urbe, una de las más pobladas y de mayor actividad económica de Ucrania.

Ucrania también ha informado a través del jefe de su Centro contra la Desinformación, Andrí Kovalenko, de ataques de las fuerzas de Kiev contra una refinería en la región rusa de Samara y contra otra infraestructura petrolera rusa en la región de Nizhni Nóvgorod.

El funcionario ucraniano no ha dado detalles del alcance de los daños causados.

Rusia y Ucrania atacan cada noche infraestructuras militares y estratégicas situadas en las retaguardias del enemigo. EFE

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